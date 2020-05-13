По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят.

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

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