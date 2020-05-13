Коронавирус
РИА НовостиДоктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Смертельные инъекции»? Полный бред: Экс-кремлёвский врач опроверг слухи о COVID-19
Царьградвчера в 22:27
Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 20:48
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Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае превысило 800
В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 04:12
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Футбол
Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит.
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Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
В России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 10028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Росбалт 03:35
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Треть российских ресторанов может обанкротиться после карантина
Около трети всех российских ресторанов, которые начнут свою работу после смягчения ограничений в связи с пандемией COVID-19, прекратят свою работу в течение нескольких месяцев, считают эксперты, 13 мая сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:34
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате
Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
Хоккей
Глава КХЛ рассказал о санкциях за нарушение потолка зарплат
Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что нарушителей потолка зарплат будут ждать суровые санкции.
Газета.Ru 03:30
Общество
Чиновников могут штрафовать за оскорбление граждан
На памяти еще отставка экс-главы Чувашии, который поглумился над сотрудником МЧС.
ProUfu.ru вчера в 05:20
Общество
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:17
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Происшествия
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
РИА Новости 03:21
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35
Здоровье
Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
Живая Кубань 02:59
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Bild: Германия рассчитывает полностью открыть границы с 15 июня
Новый Калининград Германия планирует полностью открыть свои границы с 15 июня.
Новый Калининград.Ru 04:08
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Общество
Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек
НТА-Приволжье – Коронавирус в Самарской области подтвержден у 1083 человек.
НТА-Приволжье вчера в 04:59
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
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Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.
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