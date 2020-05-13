Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

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