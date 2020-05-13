Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДоктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях". По словам врача сообщения о них, а также о "чипировании" под видом тестов на COVID-19 являются "полным бредом". Мнение эксперта приводит портал стопкоронавирус.ру.
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«Смертельные инъекции»? Полный бред: Экс-кремлёвский врач опроверг слухи о COVID-19

Царьградвчера в 22:27

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Российская газетавчера в 23:40

Доктор Мясников развеял миф о COVID-19 и «смертельных инъекциях»

URA.Ruвчера в 23:05

Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID

РБКвчера в 23:56

Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании

Lenta.ruвчера в 21:48

Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 20:48

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

РИА Новостивчера в 20:21
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Здоровье

Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Газета.Ru 01:37
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Общество

Коронавирус выявили еще у 40 человек в Воронежской области

Коронавирус подтвердили еще у 40 пациентов в Воронежской области. Общее число заражений таким образом составило 983.
Обозреватель Врн 02:37
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Кино

Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии

Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости 01:13
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
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Происшествия

В Липецке на Циолковского в ДТП погиб водитель иномарки

Kursk.com 02:40
Шоу-бизнес

Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»

Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru вчера в 12:28
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Авто

Обновленный Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Обновленный Mercedes-Benz S-Class из серии W223, презентацию которого планировалось провести в конце 2020 года, рассекретили фотошпионы.
МонаВиста вчера в 12:15
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Общество

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В интернете в продаже за 70 000 рублей появились данные, якобы принадлежащие более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК.
Интерфакс 02:54
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Общество

В Саратовской области за сутки выявили 92 заболевших COVID-19

Еще 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Саратовской области, их общее число увеличилось до 1168, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11 мая в 02:59
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
23
Общество

Названы города Кузбасса, где за сутки нашли людей с коронавирусом

На 13 мая в Кузбассе выявили 13 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру 00:30
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
3,1K
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
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Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
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Экономика

Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заразился коронавирусом

Вокруг ТВ 11 мая в 19:22
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием.
Пятый канал 11 мая в 16:27
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