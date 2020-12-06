Сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского, подозреваемого в том, что он выстрелил в ребенка на юге Москвы, об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Казахстан Первая волна китайских инвестиций в Казахстан — в период с 2007 по 2013 год — была сосредоточена в основном на добыче углеводородов и строительстве трубопроводов для экспорта нефти и газа из Центральной Азии в КНР.
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, исключив страну из международной расчетной системы, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.
For those curious Cyberpunk 2077 has a 43gb day one patch. pic.twitter.com / BKuWInTpJA — DreamcastGuy Is Reviewing Cyberpunk2077 (@ DreamcastGuy) December 3, 2020 Cyberpunk 2077 — это игра в жанре Action / RPG, разрабатываемая польской студией CD Projekt RED.
Избранный президент Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду потребовала от правительства Иона Кику немедленно уйти в отставку, чтобы открыть дорогу к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.