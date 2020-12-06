Eurasianet (США): Китай меняет стратегию в Центральной Азии (EurasiaNet)

Казахстан Первая волна китайских инвестиций в Казахстан — в период с 2007 по 2013 год — была сосредоточена в основном на добыче углеводородов и строительстве трубопроводов для экспорта нефти и газа из Центральной Азии в КНР.