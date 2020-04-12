Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. «В кои веки нам повезло!» — написал Мясников. Он отметил, что в России смертность от заболевания ниже, чем в Германии.

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

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