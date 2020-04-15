Коронавирус
Московский КомсомолецДоктор Мясников стал представителем Инфоцентра по коронавирусу
Известный телеведущий, главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК).
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Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
Происшествия
На Выборгской набережной фура угодила в Неву
Большая фура съехала Выборгской набережной и вылетела в Неву, снеся ограждение ранним утром в четверг, 16 апреля.
Мойка78 00:36
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Трамп пригрозил принудительно распустить конгресс на каникулы
Президент США Дональд Трамп пригрозил принудительно распустить конгресс на каникулы, чтобы назначать чиновников без одобрения сената.
РИА Новости вчера в 18:41
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 14 апреля в 06:10
Политика
В бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
РЕН ТВ вчера в 21:49
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.
Эхо Москвы вчера в 07:10
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Политика
Трамп заявил о готовности США передать России аппараты ИВЛ
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции лёгких в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 19:17
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Аллерголог предупредила о новом переносчике коронавируса
Иммунолог-аллерголог предположила, что новую вспышку резкого роста заболеваемости может вызвать тополиный пух.
АБН 01:05