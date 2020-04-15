Известный телеведущий, главврач столичной клинической больницы №71 Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК).

Доктор Мясников стал представителем Инфоцентра по коронавирусу

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