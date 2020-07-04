Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. Доктор Мясников отметил, что к нему на прием пришел пациент, перенесший операцию на сердце.

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Происшествия В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу. 1

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 88

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3K

Спорт Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.

Шоу-бизнес Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг. 7

Религия Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 247

Шоу-бизнес Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером. 1

Происшествия Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания. 64

Политика Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил. 19

Политика Опубликован обновленный текст Конституции Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. 1K

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,2K

Армия и оружие МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.