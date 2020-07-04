Здоровье
Lenta.ruДоктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. Доктор Мясников отметил, что к нему на прием пришел пациент, перенесший операцию на сердце.
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Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Спорт
Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов
Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru вчера в 11:05
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Космос
Virgin Galactic покажет кабину туристического космического корабля VSS Unity в конце июля
3DNews 02 июля в 18:06
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Общество
Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
Говорит Москва 07:27
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие
МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии
Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.
РИА Новости 12:43
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой
Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Автоновости дня 05:55
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Российская газета 02:54
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру 08:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 01 июля в 04:39
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском вчера в 06:33