Здоровье

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. Доктор Мясников отметил, что к нему на прием пришел пациент, перенесший операцию на сердце.
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Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Lenta.ru11:02

Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

Вести.Ru05:48

Доктор Мясников выявил опасную болезнь пациента с помощью мороженого

Комсомольская правда10:24

Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого

РИА Новости10:05

Доктор Мясников смог определить серьёзную болезнь с помощью мороженого

News.ru09:55

Мороженое помогло доктору Мясникову выявить серьезное заболевание

Московский Комсомолец09:15

Доктор Мясников рассказал, как мороженое может помочь выявить опасную болезнь

Газета.Ru10:51
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости 05:20
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Спорт

Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным, благодаря ему были получены данные о запрещенных веществах у 50 российских спортсменов, которых теперь ожидает дисквалификация, сообщил президент WADA Витольд Банька.
Коммерсантъ 10:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов

Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru вчера в 11:05
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Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
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Религия

Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru 09:45
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Единоборства

Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

FightTime.ru вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Происшествия

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Космос

Virgin Galactic покажет кабину туристического космического корабля VSS Unity в конце июля

3DNews 02 июля в 18:06
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
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Общество

Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию

Говорит Москва 07:27
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Армия и оружие

МИД отверг обвинения США в нарушении Конвенции о биологическом оружии

Москва отвергает претензии США относительно возможного нарушения Россией положений Конвенции о биологическом оружии (КБТО), как необоснованные и несостоятельные, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с докладом США по контролю над вооружениями.
РИА Новости 12:43
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе во Второй мировой

Белый дом 8 мая опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны.
Rambler News Service вчера в 07:11
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
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Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров

Автоновости дня 05:55
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В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Российская газета 02:54
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Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру 08:00
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С 1 июля 2020 года для автолюбителей в силу вступают новые законы.
Live24 01 июля в 04:39
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Известия вчера в 04:30
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Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова

RT на русском вчера в 06:33
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