с чего всё началось

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Энергетика Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.

Гаджеты Huawei обновила актуальные флагманы, и они стали снимать еще лучше С помощью режима камера снимает несколько раз подряд, благодаря чему формируется изображение из лучших частей отдельных кадров.

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 13

Культура Оглашение победителей Букеровской премии перенесли из-за коронавируса Организаторы Международной Букеровской премии перенесли церемонию объявления победителя, которая должна была состояться 19 мая.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,5K

Энергетика Цена российской нефти Urals стала отрицательной Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75. 9

Здоровье Москалькова рассказала о связанных с коронавирусом жалобах граждан Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT рассказала о поступающих жалобах, среди которых обращения о нехватке средств защиты в аптеках, а также о трудностях с тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Авто Новый кроссовер Subaru получит имя Evoltis Новый электрический кроссовер Subaru, который японская марка разрабатывает вместе с партнерами из Toyota, назовут Evoltis. 12

Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время». 57

Культура Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане. 368

Армия и оружие Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии "Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.

Политика Глава ВОЗ предупредил, что худшая вспышка коронавируса еще впереди Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус не уточнил, почему именно он считает, что вспышка, которая заразила почти 2,5 миллиона человек и унесла жизни более 166 тысяч человек, может стать еще большей проблемой. 8

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 6

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 2,7K

Происшествия Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС. 313

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,4K

Общество В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 713

Общество Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы. 51

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 45