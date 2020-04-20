с чего всё началось

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Общество Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Общество Безработные ямальцы получат максимальное пособие Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта. 41

Здоровье На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона. 3

Происшествия Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС. 287

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 235

Футбол Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность. 2

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 2,4K

Общество Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа. 4

Наука У мышей при панкреатите образуются специальные «пучковые» клетки Ученые не знают всех функций этих клеток, но более ранние исследования показали, что «пучковые» клетки кишечника (а они образуются и там) секретируют белок IL-25 для поддержки иммунного ответа при паразитарных инфекциях.

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 480

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 2,7K

Общество Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.

Технологии Эксперты оценили уязвимость мобильных приложений банков для мошенников Только один мобильный банк из исследованных не содержал уязвимостей, позволяющих злоумышленнику получить доступ к данным пользователя: например к выписке по карте, ПИН-кодам для быстрого доступа в приложение, учетным данным (логин/пароль) и т.п. При этом 43% приложений хранят эти данные в открытом виде, что упрощает доступ злоумышленников. 12

Общество Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше. 44