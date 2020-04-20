Коронавирус
Российская газетаДоктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".
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Оказывается, я переболел этим COVID-19. Я даже знаю, когда… Ну, я помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой.
с чего всё началось
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.Lenta.ru12:52
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