с чего всё началось

Оказывается, я переболел этим COVID-19. Я даже знаю, когда… Ну, я помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой.

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

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