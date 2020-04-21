Коронавирус
ИзвестияДоктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19
Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19. Об этом заявил врач, официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
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Доктор Мясников: «Большинство больных коронавирусом будут лечиться не в больницах»
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
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Общество
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
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Мосбиржа приостановит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа решила на половину торгового дня сегодня, 21 апреля, приостановить торги апрельским фьючерсом нефти WTI.
Компания вчера в 23:40
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Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:01
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом
Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
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Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня вчера в 07:35
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Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv вчера в 06:29
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали
Организатора митинга во Владикавказе арестовали Ленинский районный суд Владикавказа арестовал организатора митинга против "режима самоизоляции" Вадима Чельдиева, передает "Кавказский узел" со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева.
Медиазона 01:25
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
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В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице.
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Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
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Ученые поймали необычный сигнал из дальнего космоса
Астрономы поймали необычный сигнал, который возник в результате слияния двух черных дыр на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.
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В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
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Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал вчера в 10:01
Происшествия
В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста
В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
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В Ростове в пунктах выдачи пропусков образовались очереди
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Здоровье
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Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
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