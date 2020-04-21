Знаковым событием в борьбе с коронавирусной инфекцией стало амбулаторное лечение пациентов с COVID-19. Об этом заявил врач, официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор Мясников заявил о знаковом событии в лечении COVID-19

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