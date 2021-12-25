Будьте в Плюсе

Доктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмелья

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что универсального средства от похмелья — постинтоксикационного состояния — не существует, организм не стоит доводить до такого состояния.
RT на русском
Например, для пожилых или людей с факторами риска.
РИА Новости
Чрезмерное употребление алкоголя ведёт к потере электролитов в крови.
Life.ru
Доктор рассказал, что за 200 лет существования парацетамола на рынке врачи до сих пор до конца не раскрыли механизм работы препарата.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Доктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмелья
RT на русском14:20
Александр Мясников назвал единственное средство от похмелья
Smotrim.ru07:43
Мясников рассказал о смертельной опасности похмелья
ТК Звезда11:45
Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности похмелья
ФАН11:44
Мясников назвал эффективное средство от похмелья
Московский Комсомолец11:25
Врач Мясников: чтобы не было похмелья, не стоит злоупотреблять алкоголем
РИА Новости10:59
Врач Мясников: против похмелья нет «никакого волшебного средства»
Lenta.ru12:00

Интересное

Серхио Перес подвел итоги гоночного сезона 2021 года

Подводя итоги сезона 2021 года, Перес заметил, что основная сложность заключается в разных гоночных болидах.
Car.ruвчера в 11:36

Bloomberg: трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года

Цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Газета.Ru12:18

В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС

Обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы.
ТАСС13:23

Щербакова призналась, что у неё упал груз с плеч после завершения чемпионата России

Груз с плеч упал.
RT на русском14:23

Путин провёл переговоры с президентом Египта

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси, сообщает сайт Кремля.
RT на русском14:30

Опубликованы кадры спасения выжившего летчика Су-24М, который в 2015 году сбили ВВС Турции

Место падения летчика Константина Мурахтина, который выжил после того, как его самолет Су-24М был подбит турецким истребителем в Сирии в 2015 году, определил беспилотник.
РБК16:04

Yahoo News Japan: в России невероятно низкие цены на телекоммуникации

Туриста из Японии впечатлили цены на сотовую связь и интернет в России, а также доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi.
РИА Новости13:15

Life: текст из Библии для американских астронавтов посоветовал взять Джозеф Лейтон

Журналист Джозеф Лейтон, к которому за помощью обратилось американское правительство, полагал, что нужно взять что-то из Библии.
Телеканал 360°вчера в 09:29

Военкор Сладков предложил использовать абхазский опыт для деэскалации конфликта в Донбассе

Российские миротворцы в прошлом обеспечили безопасность Абхазии благодаря весьма неожиданной тактике, которую можно использовать для защиты мирного населения ЛНР и ДНР, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Экономика сегодня09:57

Председатель Госдумы Володин напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года.
RT на русском08:21