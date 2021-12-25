RT на русскомДоктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмельяВрач и телеведущий Александр Мясников заявил, что универсального средства от похмелья — постинтоксикационного состояния — не существует, организм не стоит доводить до такого состояния.RT на русскомНапример, для пожилых или людей с факторами риска.РИА НовостиЧрезмерное употребление алкоголя ведёт к потере электролитов в крови.Life.ruДоктор рассказал, что за 200 лет существования парацетамола на рынке врачи до сих пор до конца не раскрыли механизм работы препарата.Lenta.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТК ЗвездаГазета.RuФАНREGNUMЭкономика сегодняiReactorЦарьградПолитика СегодняКомсомольская правдаПодробнее о событииДоктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмельяRT на русском14:20Александр Мясников назвал единственное средство от похмельяSmotrim.ru07:43Мясников рассказал о смертельной опасности похмельяТК Звезда11:45Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности похмельяФАН11:44Мясников назвал эффективное средство от похмельяМосковский Комсомолец11:25Врач Мясников: чтобы не было похмелья, не стоит злоупотреблять алкоголемРИА Новости10:59Врач Мясников: против похмелья нет «никакого волшебного средства»Lenta.ru12:00Показать ещёОценить246Поделиться