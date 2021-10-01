Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Футболист «Спартака» Квинси Промес, который оформил дубль в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы на выезде с «Наполи» (3:2), забил уже 73 гола за московский клуб.