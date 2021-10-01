РИА НовостиДоктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железуВрач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах воспаления поджелудочной железы.РИА НовостиДругая привычка, убивающая поджелудочную железу, — курение.Lenta.ruМясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.Комсомольская правдаГенетическая предрасположенность Также воспаление поджелудочной железы может в некоторых случаях "передаться по наследству".Smotrim.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruМоя Москва.онлайнОбщественная служба новостейНациональная служба новостейЦентральная Служба НовостейПолитическая ЭкспертизаРоссийская газетаПетербургский дневникSMINEWS в ПодольскеКомсомольская правдаSolenka.infoПолитРоссияВолга-МедиаНародные новостиUfacityNews.ruiReactorПодробнее о событииДоктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железуLenta.ru00:19Доктор Мясников рассказал об опасности противовирусных препаратовГлобалМСК.ру28 сентября в 01:54Александр Мясников рассказал о вреде противовирусных лекарствЦентральная Служба Новостей28 сентября в 03:15Теледоктор Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железыЕжедневные Новости Владивостока28 сентября в 03:15Об опасности противовирусных препаратов предупредил доктор МясниковUfacityNews.ru28 сентября в 02:55Врач Мясников заявил о вреде противовирусных лекарств для поджелудочной железыSolenka.info28 сентября в 01:57Врач Александр Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железыМоя Москва.онлайн28 сентября в 04:11Показать ещёОценить83Поделиться