Будьте в Плюсе

Доктор Мясников: злоупотребление алкоголем и курение убивают поджелудочную железу

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о причинах воспаления поджелудочной железы.
РИА Новости
Другая привычка, убивающая поджелудочную железу, — курение.
Lenta.ru
Мясников отметил, что в список причин, "убивающих" поджелудочную железу, входят камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, а также повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.
Комсомольская правда
Генетическая предрасположенность Также воспаление поджелудочной железы может в некоторых случаях "передаться по наследству".
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Доктор Мясников: алкоголь и сигареты убивают поджелудочную железу
Lenta.ru00:19
Доктор Мясников рассказал об опасности противовирусных препаратов
ГлобалМСК.ру28 сентября в 01:54
Александр Мясников рассказал о вреде противовирусных лекарств
Центральная Служба Новостей28 сентября в 03:15
Теледоктор Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железы
Ежедневные Новости Владивостока28 сентября в 03:15
Об опасности противовирусных препаратов предупредил доктор Мясников
UfacityNews.ru28 сентября в 02:55
Врач Мясников заявил о вреде противовирусных лекарств для поджелудочной железы
Solenka.info28 сентября в 01:57
Врач Александр Мясников заявил о вреде противовирусных средств для поджелудочной железы
Моя Москва.онлайн28 сентября в 04:11

Интересное

Томские исследователи изучили, как можно «настраивать» свойства максенов

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Китая провели подробный анализ последних данных в области обработки новых двумерных материалов максенов (MXenes).
Портал Поисквчера в 03:01