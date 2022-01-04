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Доктор экономических наук Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян

С 1 января неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.
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Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно — тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.
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Увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100% фиксированной части.
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Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Профессор РУДН Жанна Голодова: в 2022 году пенсии повысят некоторым категориям россиян
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Экономист Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий граждан
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