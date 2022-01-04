«Говоря о сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство, в том числе Минэнерго, а также КазМунайГаз и Казахгаз виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ»,— приводит слова господина Токаева его пресс-служба.