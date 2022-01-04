Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно — тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.
«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики», — следует из сообщения пресс-службы.