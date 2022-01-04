Профессор Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН), доктор экономических наук Жанна Голодова напомнила, что в 2022 году пенсии повысят ряду категорий россиян. Она рассказала агентству «Прайм», кому с 1 января положены повышенные выплаты.

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