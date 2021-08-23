«Хабр»: через электронные выборы власти смогут отследить, за кого голосовали бюджетники

В электронном формате бюллетени фактически пронумерованы, а пользователи при этом оставляют в системе свои IP-адрес, данные о версии браузера и ОС.Кроме того, в электронном голосовании нужно обязательно проверять, правильно ли был учтен голос избирателя.