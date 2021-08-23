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Доктор военных наук Сивков заявил, что возгорание истребителя МиГ-29 могло быть диверсией

Российский истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время планово-ремонтных работ.
Lenta.ru
Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал.
Весьма
Истребитель упал в безлюдном районе на территории полигона Ашулук, летчик погиб.
Эхо Москвы
Выполнявший учебный полет самолет упал в безлюдном месте, пилот погиб.
Lenta.ru

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В Астраханской области сгорел истребитель МиГ-29 во время планово-ремонтных работ
RuNews24.ru12:25
В Астраханской области сгорел МиГ-29
Эхо Москвы12:03
В Астраханской области сгорел МиГ-29
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Истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области
VSE42.RU08:59
Доктор военных наук Сивков заявил, что возгорание истребителя МиГ-29 могло быть диверсией
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