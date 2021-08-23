Сотрудники столичной полиции проводят проверку после конфликта между родителями 12-летнего мальчика и молодым человеком в вагоне поезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии Московского метрополитена.
В электронном формате бюллетени фактически пронумерованы, а пользователи при этом оставляют в системе свои IP-адрес, данные о версии браузера и ОС.Кроме того, в электронном голосовании нужно обязательно проверять, правильно ли был учтен голос избирателя.
Сегодня вечером состоится творческий вечер Билана: на сцене появится его огромная фигура, известные музыканты исполнят его самые яркие хиты, а сам певец обещает насыщенную программу, которой будет чем удивить зрителей.
Соки, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза, сообщила в своем Instagram онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.