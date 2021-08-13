Взрыв газового баллона у одной из пассажирок воронежского автобуса является одной из наиболее возможных версий, но не единственной. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.В источнике
Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн незаконно продает предметы с цифровыми изображениями (NFT-токены), которые были сделаны в Государственном Эрмитаже во время съемок клипа «Любимый город», заявили в Telegram-канале музея.