Взрыв газового баллона у одной из пассажирок воронежского автобуса является одной из наиболее возможных версий, но не единственной. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

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С чего всё началось Предварительно установлено, что в Воронеже взорвался газовый баллон у пассажирки автобуса Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. Lenta.ru 03:49