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Доктор военных наук: у версии о взрыве баллона в автобусе в Воронеже есть недостатки

Взрыв газового баллона у одной из пассажирок воронежского автобуса является одной из наиболее возможных версий, но не единственной. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.В источнике

С чего всё началось

Предварительно установлено, что в Воронеже взорвался газовый баллон у пассажирки автобуса
Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.
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«Лента.ру»: В воронежском автобусе взорвался газовый баллон одной из пассажирок
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