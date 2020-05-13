До сих пор не все понимают настоящую опасность этой инфекции Российские доктора с тревогой ждут середины мая, когда станет понятно, как повлияли майские праздники на развитие эпидемии коронавируса. Об этом заявила доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире на телеканале «Россия 1».

Докторов тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников

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