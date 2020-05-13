Коронавирус
Pro Город ВладимирДокторов тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
До сих пор не все понимают настоящую опасность этой инфекции Российские доктора с тревогой ждут середины мая, когда станет понятно, как повлияли майские праздники на развитие эпидемии коронавируса. Об этом заявила доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире на телеканале «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой
Комсомольская правда01:13
Врачи встревожены из-за распространения коронавируса в России в будущем
Московский Комсомолецвчера в 23:34
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Общество
Вендинг в России вошел в список пострадавших от пандемии отраслей
Торговля через автоматы (вендинг) в России вошла в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 04:31
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI TCR тестируется почти без камуфляжа
Фотошпионы засекли Volkswagen Golf GTI TCR 2021 года, который тестировался практически без камуфляжа.
Letnews.ru 02:55
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Общество
Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с должности после ее комментария об оказании помощи семьям с детьми.
РБК 03:46
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
KM.ru вчера в 08:14
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Киберспорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
Игромания.ру вчера в 13:04
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт 11 мая в 11:50
Общество
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Политика
Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций
Компания Facebook произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
Газета.Ru 03:59
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
В Коми голодный медведь задрал лосей в вольере этнопарка
Российская газета 04:11
Общество
В России еще более 10 тысяч человек заболели коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 10028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Росбалт 03:35
Происшествия
В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов.
REGNUM 03:53
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
Общество
В Тульской области еще 89 жителей заразились коронавирусом
В столичном регионе работают 11 человек. Остальные заразились от заболевших ранее.
Тульские Известия 03:47
Игры
Capcom может выпустить Resident Evil 8 в начале 2021 года
REGNUM вчера в 16:48
Общество
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс
ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный рейс.
Piter.tv 03:06
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Экономика
Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума
Российские банки в апреле одобрили лишь 20% заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
Здоровье
В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса
Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:35