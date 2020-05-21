Экономика
ИзвестияДокументы для кредитных каникул разрешили отправлять через Госуслуги
Выписку со счета в Пенсионном фонде и справку по форме 2-НДФЛ для заявки на кредитные каникулы россияне смогут отправить через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России в четверг, 21 мая.
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с чего всё началось
Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка.Ведомостивчера в 06:27
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Документы для заявки на кредитные каникулы теперь можно подать через Госуслуги
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