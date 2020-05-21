с чего всё началось

Выписку со счета в Пенсионном фонде и справку по форме 2-НДФЛ для заявки на кредитные каникулы россияне смогут отправить через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России в четверг, 21 мая.

Документы для кредитных каникул разрешили отправлять через Госуслуги

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Политика Небензя назвал настоящего инициатора воссоединения Крыма и России Нью-Йорк, США, 22 мая 2020, 07:12 — REGNUM Запуск референдума по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году обеспечила Украина вместе с захватившей власть в Киеве оппозицией, заявил 21 мая постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа. 50

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 922

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Экономика Минэкономразвития прогнозирует спад экономики в 2020 году Минэкономразвития ждет в 2020 году спада экономики на 5%, сообщают Ведомости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, предоставленный представителем ведомства. 45

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Общество Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. 210

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Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K