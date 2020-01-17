Армия и оружие
Газета.RuДокументы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Отмечается, что документы также содержат подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. "О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта", - сообщает ведомство.
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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы
Коммерсантъвчера в 16:00
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