Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДокументы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Отмечается, что документы подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. "О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта", - сообщает ведомство.
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