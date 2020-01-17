Армия и оружие
Газета.RuДокументы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
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Отрицание памяти: Польша обвинила Россию в попытке переписать историю о войне
Комсомольская правдавчера в 10:10
Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши
ТК Звезда16 января в 21:10
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