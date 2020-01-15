Политика

RT на русскомRT на русскомВ США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

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Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

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Пелоси подписала документ по импичменту Трампа перед передачей в Сенат

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В США одобрена передача в Сенат обвинений против Трампа

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Как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа

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Статьи обвинения против Трампа переданы в сенат

Известиявчера в 19:01

Обвинения в адрес Трампа передали в Сенат

ТАССвчера в 18:16
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Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики

Украина готовится к подведению официальных итогов ушедшего года в экономике, и там вырисовывается очень необычный феномен.
РИА Новости 00:00
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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер вчера в 06:30
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В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы

Piter.tv вчера в 04:36
Политика

Мишустин встречается с Володиным в Госдуме

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
RT на русском 00:45
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В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Газета.Ru 00:36
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Шоу-бизнес

61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини

Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Bimru.ru 13 января в 04:32
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Политика

Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию

Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Здоровье

Роспотребнадзор учит россиян профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор в канун подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ выпустил рекомендации по профилактике.
Новый День вчера в 22:53
Политика

Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны

Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США, в котором он обвиняется в использовал два частных острова на территории США для сексуальных домогательств, контрабанды людей и принуждении несовершеннолетних к работе, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Красная весна 00:37
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Футбол

UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году

Фото: premierliga.ru Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности € 56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Вести.Финанс вчера в 22:13
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета вчера в 18:07
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Гаджеты

Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10

Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
МонаВиста вчера в 08:16
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости вчера в 05:18
Политика

Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе

RT на русском вчера в 14:36
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Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов

По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
Советский спорт вчера в 23:41
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Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
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Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

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Шкурин рассказал, почему не познакомился с игроками ЦСКА

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