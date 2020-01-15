Политика
RT на русскомВ США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат
Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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Как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа
RT на русскомвчера в 23:44
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Экономика
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Украина готовится к подведению официальных итогов ушедшего года в экономике, и там вырисовывается очень необычный феномен.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Общество
В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы
Политика
Мишустин встречается с Володиным в Госдуме
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Шоу-бизнес
61-летняя Марина Юдашкина показала стройные формы в бикини
Накануне 61-летняя Марина поделилась в личном микроблоге эффектной фотографией, на которой она запечатлена в одном только купальнике-бикини.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Здоровье
Роспотребнадзор учит россиян профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор в канун подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ выпустил рекомендации по профилактике.
Политика
Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
Снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией - это безумие и подлость, считает легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского Кракова от уничтожения фашистами в январе 1945 года.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Происшествия
Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США, в котором он обвиняется в использовал два частных острова на территории США для сексуальных домогательств, контрабанды людей и принуждении несовершеннолетних к работе, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Футбол
UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году
Фото: premierliga.ru Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности € 56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Гаджеты
Новые недорогие смартфоны Honor будут работать на ОС Android 10
Новые Honor 9X и Honor 9X Pro будут оснащены новой ОС Android 10.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе
Единоборства
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов
По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Футбол