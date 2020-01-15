Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.

В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат

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