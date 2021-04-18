Российский рубль до лета может повторить исторический рекорд падения 2014 года
Прогноз относительно судьбы рубля на валютном рынке дает "Российская газета" со ссылкой на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука.
В случае продолжения ситуации с геополитическими рисками с Украиной, курс доллара может составить 79,6 рубля.
Если ситуация разрядится и геополитические риски уменьшатся, курс доллара может опустится до уровня 73,6-74 рублей.
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До лета рубль рискует повторить исторический рекорд падения 2014 года
Центральная Служба Новостей02:13