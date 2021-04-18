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SM News

Российский рубль до лета может повторить исторический рекорд падения 2014 года

Прогноз относительно судьбы рубля на валютном рынке дает "Российская газета" со ссылкой на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука.
SM News
В случае продолжения ситуации с геополитическими рисками с Украиной, курс доллара может составить 79,6 рубля.
Российская газета
Если ситуация разрядится и геополитические риски уменьшатся, курс доллара может опустится до уровня 73,6-74 рублей.
Российская газета
SM News
Центральная Служба Новостей
АБН
ИА Красная Весна
News.ru
Российская газета
Topdaynews.ru

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До лета российский рубль может повторить исторический рекорд падения 2014 года

Topdaynews.ru05:48

Рубль может повторить рекорд падения 2014 года

Pravda.Ru05:47

Российский рубль до лета может повторить исторический рекорд падения 2014 года

SM News03:46

Позитивное настроение рубля набирает обороты этой весной

ИА Красная Весна02:21

Рублю предсказали падение до исторического рекорда 2014 года

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До лета рубль рискует повторить исторический рекорд падения 2014 года

Центральная Служба Новостей02:13

До лета рубль может повторить исторический рекорд падения 2014 года

Российская газета23:00
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МИД России заявил Чехии решительный протест за высылку 18 дипломатов

В заявлении МИД РФ сказано, что решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов является беспрецедентным, так как оно принято под надуманными и голословными предлогами о якобы причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в чешском населенном пункте Врбетице.
REGNUM08:14

Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

На совещании у президента Владимира Путина, которое прошло 12 апреля, в День космонавтики, было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС).
РБК07:19