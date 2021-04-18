МИД России заявил Чехии решительный протест за высылку 18 дипломатов

В заявлении МИД РФ сказано, что решение властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов является беспрецедентным, так как оно принято под надуманными и голословными предлогами о якобы причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года на военных складах в чешском населенном пункте Врбетице.