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Lenta.ru
Lenta.ru

Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
Интерфакс05:30
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Piter.tv

Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Piter.tv08:46
Телеканал 360°

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 миллионов долларов за газ

Телеканал 360°08:27
Говорит Москва

Долг Минска перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

Говорит Москва05:59
РЕН ТВ

Долг Белоруссии перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

РЕН ТВ08:04
Московский Комсомолец

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 млн долларов

Московский Комсомолец07:54
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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Lenta.ru08:10
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