Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось

Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
Интерфакс05:30

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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Piter.tv08:46

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 миллионов долларов за газ

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РЕН ТВ08:04

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 млн долларов

Московский Комсомолец07:54

Долг Минска перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

Говорит Москва05:59

Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Lenta.ru08:10
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Следственный комитет (СК) завершил расследование дела о фото Гитлера в "Бессмертном полку".
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Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
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МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

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В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

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