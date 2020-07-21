Энергетика
Lenta.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.Интерфакс05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Общество
МЭР предложило ослабить защиту персональных данных ради применения ИИ
Москва, 21 июля 2020, 16:18 — REGNUM Министерство экономического развития России предложило отступить от некоторых норм по защите персональных данных граждан, в том числе норм, касающихся тайны переписки, телефонных разговоров и врачебной тайны.
REGNUM 09:18
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Гаджеты
AMD анонсировала настольные гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые нельзя будет купить
Как и ожидалось, сегодня компания AMD официально анонсировала гибридные процессоры для настольных ПК, известные под кодовым именем Renoir.
3DNews 09:00
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
Политика
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Авто
Россиянам запретят ставить на машины подержанные тормоза и глушители
На автомобили в странах Таможенного союза (ТС) запретят устанавливать некоторые виды бывших в употреблении запчастей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в технический регламент ТС.
РБК 05:40
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
РИА Новости 06:52
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
Размер выплаты будет больше, если в семье воспитывается больше детей.
Live24 02:30
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве.
Украина.ру 07:09
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43