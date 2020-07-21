Энергетика

Lenta.ruLenta.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось

Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

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