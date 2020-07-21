Энергетика
Lenta.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось
Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.Интерфакс05:30
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Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией из-за коронавируса
Сухум, 21 июля 2020, 16:58 — REGNUM Власти Абхазии приняли решение продлить срок действия ограничений на въезд в страну через государственную границу с Россией до 28 июля.
REGNUM 09:58
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
РБК 14:27
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
REGNUM 04:27
Футбол
КДК рассмотрит баннер фанатов «Зенита» о Федуне на следующем заседании
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решения очередного заседания органа.
Спорт-Экспресс 13:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
Армия и оружие
Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera.
РБК вчера в 15:39
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для десктопов
Американская компания AMD представила новые процессоры AMD Ryzen 4000-ой серии для настольных компьютеров.
Ридус 10:43
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Киберспорт
Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam
Разработчики Rocket League объявили о скором переходе «футбола на колёсах» на условно-бесплатную модель распространения.
Игромания.ру 13:12
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения в организации лечения коронавируса в Свердловской области
Росздравнадзор выявил ряд грубых нарушений в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
ТАСС 05:38
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие
Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску
РЕН ТВ вчера в 20:24
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Армия и оружие
В телефоне уничтоженного диверсанта нашли кадры переброски американских военных на Донбасс
В Сети появились кадры отправки на Донбасс американских военных.
Rusvesna.su 13:59
Общество
Воробьев оценил экономические потери Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Подмосковья недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем придется отложить реализацию некоторых проектов.
Lenta.ru 13:22