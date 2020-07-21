Энергетика
RuNews24.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» вырос до $273 миллионов
Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставки голубого топлива $273 миллиона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои надежные источники. По состоянию на конец мая долг Белоруссии не превышал $170 миллионов.
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с чего всё началось
Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.Интерфаксвчера в 05:30
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Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa вчера в 05:11
Происшествия
Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку
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РИА Новости 02:20
Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
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Политика
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 06:14
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В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru вчера в 10:57
Культура
Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов
На второй строке рейтинга расположился четвертый сезон «Бумажного дома», результат которого составил 65 миллионов просмотров.
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Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
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Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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Павел Прилучный передарил Мирославе Карпович джип Агаты Муцениеце
Талантливый отечественный актер Павел Прилучный забрал у бывшей возлюбленной дорогостоящий автомобиль ради новой избранницы.
ГлобалМСК.ру 02:28
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
Армия и оружие
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В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
Газета.Ru 02:36
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
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Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM вчера в 20:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
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Саратовцы стали чаще умирать от паленого алкоголя
Суррогатами алкоголя отравились 16 саратовцев, никто не умер (год назад – 10 случаев).
Взгляд-инфо 02:26
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Происшествия
СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»
РБК 20 июля в 13:42