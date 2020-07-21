Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.

с чего всё началось

Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставки голубого топлива $273 миллиона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои надежные источники. По состоянию на конец мая долг Белоруссии не превышал $170 миллионов.

Долг Белоруссии перед «Газпромом» вырос до $273 миллионов

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