Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruДолг Белоруссии перед «Газпромом» вырос до $273 миллионов

Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставки голубого топлива $273 миллиона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои надежные источники. По состоянию на конец мая долг Белоруссии не превышал $170 миллионов.
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с чего всё началось

Долг Минска за газ перед «Газпромом» превысил $270 млн

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года. Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.
Интерфаксвчера в 05:30

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В Белоруссии ответили на информацию о росте долга перед «Газпромом»

Евразия Dailyвчера в 14:47

Долг Белоруссии перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

РЕН ТВвчера в 08:04

Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Lenta.ruвчера в 08:10

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 миллионов долларов за газ

Телеканал 360°вчера в 08:27

Белоруссия задолжала «Газпрому» 270 млн долларов

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Долг Минска перед «Газпромом» превысил 270 млн долларов

Говорит Москвавчера в 05:59

Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн

REGNUMвчера в 05:54
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Здоровье

Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника

ToDay News Ufa вчера в 05:11
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Происшествия

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска ушел в отставку

Мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости в среду представитель горадминистрации.
РИА Новости 02:20
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Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Происшествия

Администратор «Омбудсмена полиции» признался в пересылке интимных фото

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал свою вину в пересылке в одном из чатов фотографий, которые следствие считает порнографией.
Ведомости вчера в 18:11
Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
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Политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости вчера в 06:14
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Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
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Культура

Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов

На второй строке рейтинга расположился четвертый сезон «Бумажного дома», результат которого составил 65 миллионов просмотров.
Evo-rus.com 02:33
Общество

Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
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Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
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Павел Прилучный передарил Мирославе Карпович джип Агаты Муцениеце

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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
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Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru вчера в 10:22
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Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
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«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
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В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
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Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

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Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
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Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
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Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
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Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
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Общество

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальным координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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Футбол

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Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
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Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
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Саратовцы стали чаще умирать от паленого алкоголя

Суррогатами алкоголя отравились 16 саратовцев, никто не умер (год назад – 10 случаев).
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Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Происшествия

СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»

РБК 20 июля в 13:42
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