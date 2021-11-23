Долг четырех юридических лиц туроператора Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет 1,3 млрд рублей, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на гендиректора компании Александра Цандекиди.В источнике
"Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, не рассматривают ли власти сейчас введение дополнительных ограничений или даже продление новогодних каникул из-за опасений очередной волны COVID-19 в декабре.