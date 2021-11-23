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Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составил 1,3 млрд рублей

Долг четырех юридических лиц туроператора Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет 1,3 млрд рублей, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на гендиректора компании Александра Цандекиди.В источнике

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Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составил 1,3 млрд рублей
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