Песков о возможности продления новогодних каникул из-за COVID-19: не стоит забегать вперед

"Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, не рассматривают ли власти сейчас введение дополнительных ограничений или даже продление новогодних каникул из-за опасений очередной волны COVID-19 в декабре.