Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Общество Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

Армия и оружие Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".

Спорт Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Происшествия В Москве электрички насмерть сбили двоих людей Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Шоу-бизнес Настя Каменских кардинально сменила образ Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.

Общество В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.