Общество

ВедомостиВедомостиДолг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
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Долг Украины перед Россией увеличился до 4,5 млрд долларов

URA.Ru13:23

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

ТАСС11:01

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд

РБК12:33

Россия оценила долг Украины по еврооблигациям в $4,5 млрд

Коммерсантъ12:27

Минфин России назвал сумму долга Украины по еврооблигациям

Известия12:00

В Лондоне начались новые слушания по долгу Украины перед Россией

RT на русском14:18

Сумма требований России к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Финмаркет10:50
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
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Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась

РИА Новости 13:40
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Рамблер 12:56
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В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
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Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новости 13:52
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
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Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны

Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
РИА Новости 14:49
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Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".
РИА Новости 09:40
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SEGA анонсировала ремастеры Bayonetta и Vanquish для PlayStation 4 и Xbox One.
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«Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти

По сведениям источника, владельцы «Наполи» уже определили круг кандидатов, которые могли бы заменить 60-летнего Анчелотти.
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Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными

Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Коммерсантъ 12:04
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
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В Москве электрички насмерть сбили двоих людей

Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
РИА Новости 13:14
Армия и оружие

ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
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Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

РБК 09:18
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Армия и оружие

В Донбассе националисты взорвали склад боеприпасов ВСУ – есть жертвы

По информации пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР, радикально настроенные активисты подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
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В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
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В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора

Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
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СКА обыграл «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции

Вести.Ru 14:13
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
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Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods

Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Дни24 06:41
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
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Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

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