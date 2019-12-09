Общество
ВедомостиДолг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
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Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Общество
Внуково перестает принимать электронные посадочные талоны
Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").
Армия и оружие
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".
Игры
SEGA выпустит ремастеры Bayonetta и Vanquish на PS4 и Xbox One
SEGA анонсировала ремастеры Bayonetta и Vanquish для PlayStation 4 и Xbox One.
Футбол
«Наполи» определил трех кандидатов на замену Анчелотти
По сведениям источника, владельцы «Наполи» уже определили круг кандидатов, которые могли бы заменить 60-летнего Анчелотти.
Спорт
Родченков назвал санкции против российских спортсменов заслуженными
Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Происшествия
В Москве электрички насмерть сбили двоих людей
Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
Армия и оружие
ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Армия и оружие
В Донбассе националисты взорвали склад боеприпасов ВСУ – есть жертвы
По информации пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ДНР, радикально настроенные активисты подорвали склад боеприпасов 2-й механизированной роты 28-й бригады Вооруженных сил Украины.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Гаджеты
В iPhone 12 увеличится емкость аккумулятора
Модуль меньшего размера позволит увеличить свободное пространство в корпусах смартфонов iPhone 12.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Realme создает собственные TWS-наушники для конкурирования с AirPods
Компания Realme создает собственные TWS-наушники модели Buds Air для конкурирования с AirPods от Apple.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Спорт