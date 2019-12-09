Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России. Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать спор Украины и России о долге по невыплаченным Киевом еврооблигациям на $3 млрд.

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

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