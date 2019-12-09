Общество

ТАССТАССДолг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России. Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать спор Украины и России о долге по невыплаченным Киевом еврооблигациям на $3 млрд.
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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

ТАСС11:01

Минфин России прокомментировал суд о непогашенных Киевом евробондах

RT на русском11:12

Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов

Комсомольская правда11:06

Долг Украины перед Россией по евробондам вырос до $4,5 млрд

Московский Комсомолец11:03

Долг Украины перед Россией вырос до $4,5 млрд – Минфин РФ

REGNUM11:02

Долг Украины перед Россией вырос в полтора раза

Взгляд.ру11:07

Сумма требований России к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

Финмаркет10:50
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Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

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Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Страсть российских священников к джипам объяснили

Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя.
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Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Газета.Ru вчера в 09:17
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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
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5 идеальных вариантов первой машины за 100 000 рублей для начинающего водителя

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Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Футбол

Прядкин высказался о массовом уходе болельщиков с матчей

В пятницу объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" призвало болельщиков всех команд покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура чемпионата России в связи с давлением на фанатские сообщества.
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Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Интерфакс 08:50
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК вчера в 17:51
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WADA выставит России счет почти на 5 миллионов долларов

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал о планах организации выставить России счет на сумму пять миллионов долларов за проведение антидопингового расследования.
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Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Гипнотизм гидродинамики

В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч

"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
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София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве

София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
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В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
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