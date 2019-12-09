Общество

BFM.ruBFM.ruМинфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.
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Долг Украины перед Россией по евробондам вырос до $4,5 млрд

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Сумма требований России к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФ

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Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
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Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock

Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.
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В Турции все-таки ввели налог на проживание туристов в отелях. Соответствующий указ опубликовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Евросоюз готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с "актом Магнитского", сообщил в понедельник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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