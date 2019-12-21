Политика
РБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Московский Комсомолецвчера в 10:36
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В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
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Пропавшую 16 лет назад девочку без памяти нашли в Красноярске
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Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору пиротехники
Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал о правилах выбора и эксплуатации пиротехнических изделий.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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Джермелл Чарло взял реванш у Тони Харрисона
Музыка
Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»
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Армия и оружие
Турецкие С-400 впервые отследили американский F-35
Фото @obretix Согласно данным ряда источников, американский истребитель F-35 выполнял полёт на расстоянии 450-550 километров от места развёртывания ЗРС С-400 на территории Турции, и это первая известная попытка турецких военных поймать на радаре истребитель пятого поколения.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых
К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Футбол
Игонин: судьи провалились в первой части чемпионата России
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о судействе в первой части сезона чемпионата России.
Футбол
ЦСКА сыграет с «Норшелланом» на сборе в Испании
«Норшеллан» проведет два сбора — в Гане и в Испании. ЦСКА выйдет из отпуска 14 января, после чего отправится в Испанию.
Политика
Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей
Общество
Okko запустит платформу для вертикальных сериалов
Онлайн-кинотеатр Okko запустит платформу Okko.Move, где можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате, сообщает РБК со ссылкой на представителя видеоэкосистемы.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Общество
Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Общество
Голикова объяснила большой разрыв в зарплатах российских врачей
Зарплаты врачей в разных субъектах РФ отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Армия и оружие
Завершены госиспытания системы ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»
В качестве базового комплекса при создании системы ПВО для Сухопутных войск использовался комплекс морского базирования 3М-47 «Гибка» - турельная установка, принятая на вооружение ВМФ РФ в 2006 году.