Энергетика
Московский КомсомолецДолг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
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В матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» одержала домашнюю победу над «Вольфсбургом» — 2:0. По ходу матча команды обменивались опасными моментами, но забить не удавалось.
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Сегодня в Казани на площадке КРК "Пирамида" проходит концерт в рамках XX Международного фестиваля "Татар жыры".
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.