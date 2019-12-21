Энергетика
Московский КомсомолецДолг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
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Политика
Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу
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В Апатитах подростки напали на полицейских
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Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки
Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
Общество
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»
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Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
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Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
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Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC
Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
Общество
Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок
"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
Наука
Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении
Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву
Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
Игры
Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году
Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Общество
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Политика
Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога
Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Общество
В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии
Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.
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МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Кино
Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы
Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
Шоу-бизнес
У мужа Заворотнюк заблокировали счета
Банковские счета фигуриста Петра Чернышева оказались заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.