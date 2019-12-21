Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.

Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу

Энергетика Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.

Происшествия Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Единоборства Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко По словам Кадырова, в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко-младшему.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Общество РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.

Общество Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок "Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.

Наука Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

Общество В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии Молитвенные стояния "За семью" пройдут в 30 городах России в субботу с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.