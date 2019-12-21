Политика

РБКРБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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