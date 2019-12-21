Политика
РБКРоссия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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Гаджеты
Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор
Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Финансы
Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро
Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
Кино
Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
Происшествия
Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Футбол
Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Происшествия
В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения
В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Происшествия
Определена сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Наука
Обнаружен новый ген мужского бесплодия
Исследователи обнаружили, что генетическая перестройка и варианты, влияющие на ген, известный как SYCP2, связаны с низким количеством сперматозоидов и сообщают о первых случаях, когда этот ген был задействован у четырех мужчин с бесплодием.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Общество
В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Культура
В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления
Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Кино
Названы десять худших фильмов 2019 года
Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Шоу-бизнес
Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Политика
Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»
Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Армия и оружие
ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
Патрульный катер ВМС Ливии на востоке страны задержал гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах, сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.