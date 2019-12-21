Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДолг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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