Страна входит в десятку кредиторов для украинских предприятий. Общая задолженность частных компаний на Украине по итогам полугодия составила почти 44 миллиардов долларов. Больше всего они должны Кипру (около 21 миллиарда), в списке далее следуют Великобритания и Нидерланды.В источнике
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность ВС Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar.
Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама Литва не имеет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, сообщил журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.