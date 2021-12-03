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Страна входит в десятку кредиторов для украинских предприятий. Общая задолженность частных компаний на Украине по итогам полугодия составила почти 44 миллиардов долларов. Больше всего они должны Кипру (около 21 миллиарда), в списке далее следуют Великобритания и Нидерланды.

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