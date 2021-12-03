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Долг частных компаний на Украине перед Россией к 1 июля составил более миллиарда долларов

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Страна входит в десятку кредиторов для украинских предприятий. Общая задолженность частных компаний на Украине по итогам полугодия составила почти 44 миллиардов долларов. Больше всего они должны Кипру (около 21 миллиарда), в списке далее следуют Великобритания и Нидерланды.В источнике

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Нацбанк Украины: задолженность частных компаний по кредитам перед Россией составила $1,1 млрд
Газета.Ru11:52
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Взгляд.ру11:36
Долг частных компаний на Украине перед Россией к 1 июля составил более миллиарда долларов
Lenta.ru11:33
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