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Долг частных компаний на Украине перед Россией к 1 июля составил более миллиарда долларов

Частные компании на Украине по состоянию на 1 июля задолжали России более миллиарда долларов, следует из данных Нацбанка Украины.
Lenta.ru
По итогам первого полугодия общая внешняя задолженность частных предприятий Украины (без учета еврооблигаций и кредитов, которые были предоставлены под гарантию правительства) составила $43 млрд 964 млн.
ТАСС
Больше всего частные предприятия Украины задолжали Кипру — около $20,9 млрд.
REGNUM
Основная валюта заимствований - доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, уточнили в Нацбанке.
ТАСС

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