По итогам первого полугодия общая внешняя задолженность частных предприятий Украины (без учета еврооблигаций и кредитов, которые были предоставлены под гарантию правительства) составила $43 млрд 964 млн.
Премьер-министр федеральной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью изданию Der Spiegel рассказала, что подготовка новых санкций со стороны США против газопровода «Северный поток — 2» противоречит договорённостям между Германией и Соединёнными Штатами.
Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама Литва не имеет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, сообщил журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Коронавирусная инфекция в России в октябре 2021 года стала основной причиной смерти 68 734 человек, однако в 9 912 случаях необходимы дополнительные исследования, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.