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Долг населения перед банками составил почти 24 трлн руб

По состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 трлн руб., следует из статистики Центробанка.
РБК
По данным аналитиков Frank RG, в прошлом месяце российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн руб.
РБК
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло более чем в полтора раза, с маем — почти на 10 процентов.
Эхо Москвы
В мае сообщалось, что общая долговая нагрузка россиян (ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заемщика) на конец I квартала 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения.
ТАСС

Подробнее о событии

Россияне задолжали банкам почти 24 трлн рублей
Росбалт17:59
Задолженность населения перед банками составила около 24 трлн рублей
ТАСС02:11
ЦБ: долги россиян перед банками достигли 24 трлн рублей
Эхо Москвы22:03
Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей
Lenta.ru20:05
Долги россиян перед банками приблизились к ₽24 трлн
Znak.com03:41
Долг населения перед банками составил почти 24 трлн руб
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