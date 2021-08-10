Территориальная избирательная комиссия (ТИК) номер 17 Санкт-Петербурга отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах в законодательное собрание по одномандатному округу номер 7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Родина", от которой выдвинута артистка.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что на результате отечественных спортсменок в этом виде спорта на Играх-2020 в Токио сказался судейский фактор.