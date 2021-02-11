Долг населения за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей
Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.В источнике
С чего всё началось
Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли
Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.
Коммерсантъ17:12
Подробнее о событии
Январская задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ превысила 74 млрд руб
Финмаркетвчера в 05:30