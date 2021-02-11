Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

С чего всё началось Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка. Коммерсантъ 17:12