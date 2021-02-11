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РИА Новости
РИА Новости

Долг населения за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей

Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла значительно - на 12 миллиардов рублей, до 66,6 миллиарда рублей по сравнению с показателем предыдущего года, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.В источнике
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С чего всё началось

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.
Коммерсантъ17:12
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Долг населения за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей

РИА Новости00:35

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Коммерсантъ17:12

Долги россиян за электроэнергию резко выросли в 2020 году

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Долги россиян за электроэнергию в 2020 году резко выросли

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В 2020 году выросли долги россиян за электроэнергию

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Январская задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ превысила 74 млрд руб

Финмаркетвчера в 05:30
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Reuters: Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии

Агентство поясняет, что они недовольны влиянием на Республиканскую партию Дональда Трампа, который по их мнению, нарушил принципы верховенства закона и уважения к Конституции.
Эхо Москвы23:34

Си Цзиньпин призвал США уважать суверенитет Китая

Во время первого телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и новым президентом США Джо Байденом, который и стал инициатором контакта, лидер Китая призвал американцев уважать суверенитет народной республики и не вмешиваться в ее внутренние дела.
Российская газета00:30

Юрист Редин рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) в каждом регионе своя и зависит от разных факторов – величины средней зарплаты, прожиточного минимума и т.п. Самые крупные выплаты предусмотрены для граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей.
РИА Новости18:15

Глава Минобрнауки назвал размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой

Средняя зарплата сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной, которая ранее пожаловалась на низкую оплату труда ученых президенту России Владимиру Путину, в 2020 году составила 44 тыс. рублей в месяц.
Известиявчера в 07:07