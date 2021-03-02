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ТАСС
ТАСС

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска

Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов.В источнике
РИА Новости
Infopro54
Вести-Томск
Прецедент-Новосибирск
РИА Томск
АиФ Томск
Новая Сибирь
Коммерсантъ Новосибирск
РБК Новосибирск
vtomske.ru
НДН.инфо
Московский Комсомолец Томск
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Долги «Сибмоста» оплатит администрация Томска

Прецедент-Новосибирск06:43

Долги перед работниками «Сибмоста» могут быть погашены за счет взыскания с мэрии Томска

Вести-Томсквчера в 08:23

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска

ТАССвчера в 03:03

Долги по зарплатам компании «Сибмост» могут взыскать с мэрии Томска

РИА Томсквчера в 05:06

Прокуратура: долг «Сибмоста» перед сотрудниками выплатят за счет мэрии Томска

vtomske.ruвчера в 05:00

Прокуратура: экс-работники «Сибмоста» получат все положенные выплаты

РИА Новостивчера в 03:21

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет мэрии Томска

АиФ Томсквчера в 05:56
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На Украине нашли еще один способ «отдалиться» от России

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора".
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Взгляд.рувчера в 09:38

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Как информирует iReactor со ссылкой на YouTube-шоу "Ковальский", композитор и продюсер Виктор Дробыш якобы серьёзно озабочен и недоволен тем, что певец Николай Басков нанимает слишком много охраны, приезжая выступать на концерты и музыкальные премии.
SM News01:58

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РБК04:17