На Украине нашли еще один способ «отдалиться» от России

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора".