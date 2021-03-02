Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска
Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов.В источнике
Подробнее о событии
Долги перед работниками «Сибмоста» могут быть погашены за счет взыскания с мэрии Томска
Вести-Томсквчера в 08:23
Прокуратура: долг «Сибмоста» перед сотрудниками выплатят за счет мэрии Томска
vtomske.ruвчера в 05:00