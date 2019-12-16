Около трех миллиардов рублей задолжали своим сотрудникам российские работодатели, 16 декабря сообщает Росстат. Общая сумма долга составляет 2 млрд 907,8 млн. За месяц с 1 ноября по 1 декабря 2019 года задолженность по зарплате выросла на 269,3 млн рублей (10,2%).

Долг по зарплате в России вырос на 10%

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