Экономика
Красная веснаДолг по зарплате в России вырос на 10%
Около трех миллиардов рублей задолжали своим сотрудникам российские работодатели, 16 декабря сообщает Росстат. Общая сумма долга составляет 2 млрд 907,8 млн. За месяц с 1 ноября по 1 декабря 2019 года задолженность по зарплате выросла на 269,3 млн рублей (10,2%).
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Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Гаджеты
Турция потеряла доступ к новым смартфонам с Android
Компания Google сообщила своим турецким деловым партнерам, что не сможет поддерживать новые смартфоны с Android в этой стране, после того, как турецкий совет по конкуренции постановил, что изменения, внесенные Google в контракты, являются неприемлемыми.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Политика
«Нафтогаз» опроверг сообщения о предварительном соглашении с Россией
"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", — сообщила пресс-служба в Twitter компании.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Общество
Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ»
Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.
Общество
От Apple, Google и Tesla потребовали денег для детей-шахтеров в Конго
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против крупнейших технологических компаний страны — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla.
Политика
Бывший спецназовец рассказал, как похищали и убивали оппозиционеров в Белоруссии
В 2004 году спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес, пришел к такому же выводу - пропавших в 1999 году людей похитили и убили в стиле латиноамериканских "эскадронов смерти" бойцы СОБРа под командованием подполковника Павличенкои высшее руководство страны об этом знало.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за "непрофессионализма" и "предвзятости" по отношению к спортсменам.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
Общество
Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX
Руководство Boeing рассматривает приостановку или сокращение производства запрещенных к полетам лайнеров серии 737 MAX.
Музыка
Корнелюк пришел в восторг от выступления Ротару
Известный российский музыкант Игорь Корнелюк оценил выступление легендарной певицы Софии Ротару в Москве.
Культура
Показания экс-министра культуры Авдеева по делу «Седьмой студии» не признали доказательством
Дело «Седьмой студии» рассматривается Мещанским судом Москвы во второй раз с ноября 2019 года.
Армия и оружие