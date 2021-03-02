По данным прокуратуры Новосибирской области, речь идет о сумме в размере 115 млн рублей Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов 2 марта.

С чего всё началось Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов. ТАСС вчера в 03:03