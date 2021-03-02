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Долг работникам новосибирского «Сибмоста» в 115 млн рублей выплатят за счет мэрии Томска

По данным прокуратуры Новосибирской области, речь идет о сумме в размере 115 млн рублей Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов 2 марта.В источнике
РИА Томск
РИА Новости
Прецедент-Новосибирск
Infopro54
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АиФ Томск
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vtomske.ru
НДН.инфо
С чего всё началось

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска

Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов.
ТАССвчера в 03:03
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Долги перед работниками «Сибмоста» могут быть погашены за счет взыскания с мэрии Томска

Вести-Томсквчера в 08:23

Долги перед сотрудниками «Сибмоста» выплатят за счет мэрии Томска

Московский Комсомолец Томсквчера в 06:19

Долги по зарплатам компании «Сибмост» могут взыскать с мэрии Томска

РИА Томсквчера в 05:06

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет мэрии Томска

АиФ Томсквчера в 05:56

Прокуратура: долг «Сибмоста» перед сотрудниками выплатят за счет мэрии Томска

vtomske.ruвчера в 05:00

Прокуратура: экс-работники «Сибмоста» получат все положенные выплаты

РИА Новостивчера в 03:21

Долг перед работниками «Сибмоста» выплатят за счет взыскания с администрации Томска

ТАССвчера в 03:03
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