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URA.RuДолг российского бизнеса в 2020 году вырастет до 400 млрд долларов
Внешний долг российского частного сектора в 2020 году может вырасти до 409 млрд долларов, поскольку в прошлом году компании и банки суммарно начали занимать за границей больше, чем отдавать. Такой прогноз сделали специалисты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ).
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