Долг россиян за электроэнергию в 2020 году вырос до 67 млрд рублей
В 2020 году долг россиян за электроэнергию вышел на рекордный уровень с 2021 года. Как пишет издание «Коммерсантъ», за 2020 год размер долга населения за электроэнергию вырос до 66,6 млрд рублей. То есть, за год было накоплено долгов еще на 12 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли
Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.
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