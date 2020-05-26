Экономика

КомпанияКомпанияДолг структур Мамута перед «Трастом» составил 23,5 млрд рублей

Задолженность структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью РБК рассказал предправления банка Александр Соколов.
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Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам

Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.
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