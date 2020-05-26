Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.

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Задолженность структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью РБК рассказал предправления банка Александр Соколов.

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