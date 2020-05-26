Экономика
КомпанияДолг структур Мамута перед «Трастом» составил 23,5 млрд рублей
Задолженность структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью РБК рассказал предправления банка Александр Соколов.
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Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
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В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
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Газета.Ru 04:53
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Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 15:37
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Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
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Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
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В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
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Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции
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Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России
На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
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Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
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Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25
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В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
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В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
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Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
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